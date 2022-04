A FIGURA: Vitinha

O jovem jogador de 22 anos vestiu a capa de herói e resgatou os três pontos que o Sp. Braga teve na mão, mas ameaçou deixar fugir. Lançado ao intervalo, demonstrou sentido de oportunidade para chegar ao 13.º golo da temporada na equipa principal arsenalista. Aparece bem ao segundo poste, a mostrar instinto para fugir à marcação e fazer o desvio letal.

MENÇÃO HONROSA: Ricardo Horta

Desta vez nem precisou de marcar para fazer a diferença e ser peça chave no triunfo do Sp. Braga. O capitão teve sucesso em praticamente todas as suas interseções no jogo, decidindo com critério e executando com eficácia. Sofre a falta que dá o primeiro golo aos arsenalistas, de bola parada, trabalha com classe a isolar o irmão mais novo no lance do segundo.

O MOMENTO: golo de Vitinha (79’)

Al Musrati está na génese da jogada ao recuperar o esférico e ao ficar com espaço para cruzar com as medidas certas para a área. O trabalho sem bola de Vitinha é meritório ao fugir ao seu oponente, tendo depois engenho para finalizar de pé esquerdo já de ângulo apertado. O golo que libertou a pedreira.

OUTROS DESTAQUES

André Horta

Aliou ao seu talento à capacidade de trabalho no meio campo, ao lado de Al Musrati. Num jogo competente, o médio tentou a meia distância, ganhou espaço e criou lances de perigo. Fecha a prestação com um golo em que soltou a sua alegria em campo.

Rafa

O elemento a quem os benfiquistas depositavam maior confiança. Foi a sua velocidade a desbloquear num dos primeiros momentos do jogo, e uma das formas que aparentava ser ameaça. A jogar numa casa que bem conhece, faltou maior consistência.

Fabiano

Forte fisicamente, o lateral não deu espaço pelo seu flanco. Manteve-se concentrado, eficaz defensivamente e sempre à espreita para se lançar para o ataque. Obrigou Grimaldo a ficar-se pelas tarefas defensivas.

Darwin

Entrou para revolucionar o jogo encarnado, sendo o rosto daquilo quer foi a réstia de esperança do Benfica no jogo. Marcou de penálti e assistiu para o segundo do Benfica no jogo numa partida em que demonstrou produtividade. Ainda assim, insuficiente.