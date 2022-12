Enzo Fernández é titular na deslocação desta noite do Benfica ao terreno do Sp. Braga, em jogo da 14.ª jornada da Liga.

Numa altura em que o médio está a ser fortemente associado ao interesse do Chelsea, o técnico das águias, Roger Schmidt, lança-o na equipa inicial, tal como a Otamendi. Os dois, diga-se, integraram há poucos dias os trabalhos dos encarnados, depois de terem sido campeões do Mundo pela Argentina.

No Sp. Braga, Artur Jorge deixa Vitinha no banco e opta por Abel Ruiz para a frente do ataque.

SIGA AQUI AO MINUTO O SP. BRAGA-BENFICA.

ONZE DO SP. BRAGA: Matheus, Victor Gomez, Niakaté, Paulo Oliveira e Sequeira; Al Musrati e Racic; Ricardo Horta, André Horta e Iuri Medeiros; Abel Ruiz.

ONZE DO BENFICA: Vlachodimos, Alexander Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Enzo; João Mário, Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos.