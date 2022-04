Figura: Darwin matador

Matador. Na primeira oportunidade evidente do Benfica, o uruguaio não desperdiçou. Uma bola longa de Vertonghen, com o avançado a ganhar terreno entre os centrais do Sporting para, no momento certo, ganhar a posição a Luís Neto, ficando apenas com Adán pela frente. No terreno onde Darwin é mais letal, picou a bola sobre o guarda-redes do Sporting, acrescentando classe a um golo muito físico. 25.º golo do uruguaio em 25 jogos, sexto jogo consecutivo a marcar, mas o primeiro num dérbi. Depois do sucesso na primeira investida, tentou muitas outras ao longo do jogo e foi ele que acabou por fechar o jogo com a assistência para Gil Dias marcar o segundo golo do Benfica já em tempo de compensação. Darwin foi muito mais do que o golo e do que a assistência esta noite, afinal de contas, é o uruguaio que acaba com as contas na Liga.

Momento: a assistência de Vertonghen

Só a assistência para o primeiro golo do jogo, vale um destaque. O central belga, que tinha sofrido uma falta de Sarabia, marcou rápido, colocando a bola na frente, em profundidade, para a corrida de Darwin que, depois de ganhar a posição, picou a bola sobre Adán. Depois disso, foi tremendamente seguro a defender, com enorme personalidade no ataque à bola.

Outros destaques:

Gilberto

O lateral brasileiro tem vindo a fazer uma época em crescendo e aproveitou este dérbi da melhor maneira para se afirmar definitivamente. Uma grande exibição no corredor direito a deixar Nuno Santos e também Pote muitas vezes fora do jogo. Além disso, ofereceu profundidade à equipa, com um enorme pulmão a levar a bola para longe da baliza de Vlachodimos e a criar lances de perigo na área contrária.

Diogo Gonçalves

Bom jogo de Diogo Gonçalves. Foi determinante a ajudar a defender, mas depois esteve também sempre pronto para arrancar em velocidade para o meio-campo contrário. Esteve perto de assinar o segundo golo, com um remate forte cruzado para a defesa da noite de Adán.

Grimaldo

O jogador com mais dérbis em campo. Sentiu alguma dificuldade para travar Porro nos minutos iniciais, mas acabou por conseguir controlar o compatriota e começou também a aparecer na frente. Foi ele que cruzou para a cabeçada de Otamendi, num jogo que acabaria por ser anulado por fora de jogo.

Gil Dias

Entrou com tudo no dérbi, permitindo ao Benfica descomprimir. A equipa de Nélson Veríssimo estava encolher face à pressão do Sporting, mas a entrada do extremo permitiu abrir totalmente o jogo, colocando muitas dificuldades aos leões. Gil Dias trouxe irreverência, alegria e acabou por matar o jogo, com o segundo golo nos descontos.