A direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai continuar a ter representantes do Sporting, Benfica e FC Porto na temporada 2024/25.

Numa época em que cerca de 20% da direção é composta por mulheres, a LPFP anunciou a tomada de posse, com Pedro Proença, presidente do organismo, e José Couceiro, representante da Federação Portuguesa de Futebol. A juntar-se aos três «grandes», estão representantes do Casa Pia e do Rio Ave, da Liga, e do Desportivo Chaves, Paços de Ferreira e Vizela, da II Liga.

Além do Sporting, Benfica e FC Porto, na época 2023/24, integraram também na direção o Sp. Braga, o Arouca, o AVS, o Tondela e o Torreense.

«A nova composição da direção da Liga reflete um compromisso renovado com a igualdade de género e a inclusão, assegurando que as decisões no futebol profissional sejam cada vez mais representativas da diversidade da sociedade», pode ler-se no comunicado oficial.

As representantes femininas desta direção são Alexandrina Cruz, presidente do Rio Ave, e Júlia Almeida, diretora-executiva da SDUQ do Casa Pia.