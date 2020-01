O Sporting iniciou a preparação para o dérbi com Benfica sem Vietto e Acuña.



Os titulares da partida no Bonfim fizeram trabalho de recuperação no ginásio e no relvado enquanto os restantes trabalharam às ordens de Silas. Por sua vez, Acuña ficou pelo ginásio enquanto Vietto, que sofreu uma luxação na articulação tibio-peronial contra o Vitória de Setúbal, não treinou.



Por sua vez, Renan Ribeiro treinou de forma condicionada no relvado.



Para suprir os jogadores indisponíveis, Silas chamou Anthony Walker e Eduardo Quaresma aos trabalhos da equipa principal.



O Sporting prossegue a preparação para a receção ao Benfica, da 17.ª jornada da Liga, esta terça-feira, às 10h00, à porta fechada em Alcochete.



