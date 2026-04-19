Momento do jogo: Rafa Silva desfaz o empate a fechar o jogo

As bancadas estavam ainda incrédulas com o golo anulado a Rafael Nel já em tempo de compensação quando, na resposta, o Benfica chegou ao golo da vitória. Uma transição rápida, pelo corredor central, com Richard Ríos a lançar Leandro Barreiro e este e servir Rafa Silva que entrou com a bola para dentro da baliza de Rui Silva. Silêncio sepulcral em Alvalade.

Figura do jogo: Fredrik Aursnes, a sombra de Trincão

Recuperou de lesão e regressou à titularidade destacando-se, desde logo, com uma cerrada marcação a Francisco Trincão, como ficou evidente no lance do penálti em que pisou o português, mas a verdade é que o norueguês raramente deu espaço a um dos mais criativos jogadores do Sporting. Trincão até procurou explorar outras zonas do relvado, mas nunca conseguiu escapar à sombra do norueguês que nunca deixou de lhe morder os calcanhares. Com bola, o norueguês esteve em quase todos os lances de bola parada e ainda provocou alguns calafrios na área leonina.

Confira também os destaques dos leões

Outros destaques:

Schjelderup

Luis Suárez tinha desperdiçado um penáli e, cinco minutos depois, o Benfica também beneficiou uma grande penalidade e Schjelderup, chamado a converter, atirou forte e colocado, sem hipóteses para Rui Silva. Um golo que serenou o Benfica que passou a gerir o dérbi de forma bem mais tranquila, pelo menos, até ao empate de Morita. Sem Pavlidis em campo, o extremo norueguês foi sempre o principal impulsionador do ataque dos encarnados, com rápidas incursões pela esquerda a darem muito trabalho a Eduardo Quaresma que raramente conseguiu subir no relvado.

Richard Ríos

Num duelo recheado de duelos individuais, Richard Ríos esteve sempre em destaque, porque ganhou muitos. Começou por assinar o primeiro remate do Benfica e, desta forma, refreou a forte entrada do Sporting. Depois esteve sempre muito ativo no corredor central, a dividir as despesas com Barreiro e Aursnes. Acabou por estar na origem do golo da vitória, com o passe que lançou Leandro Barreiro para a área de Rui Silva.

Ivanovic

Foi a grande surpresa do dérbi, entrando de início no lugar habitual de Pavlidis, mas demorou a entrar no jogo. Longe da baliza de Rui Silva, foi ajudando a defender, mas teve uma oportunidade soberana para aumentar a vantagem do Benfica no final da primeira parte quando se destacou numa rápida transição, entrou na área, mas acabou desarmado por Gonçalo Inácio no momento em que ia armar o remate.

Trubin

Começou por fazer uma defesa incompleta que provocou o primeiro calafrio em Alvalade, com a bola a ir ainda à trave, mas depois redimiu-se, ao defender o penálti de Luis Suárez. Determinante.