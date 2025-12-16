O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) revogou esta terça-feira a interdição por um jogo do Estádio da Luz que tinha sido aplicada ao Benfica pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência de incidentes protagonizados por adeptos encarnados no Estádio do Dragão.

O castigo teve origem no clássico da 28.ª jornada da Liga referente à temporada 2024/25, disputado a 6 de abril, no Porto, e que terminou com vitória do Benfica por 4-1 frente ao FC Porto.

Em causa esteve o arremesso de artefactos pirotécnicos por parte de adeptos benfiquistas, que atingiram apoiantes do clube portista.

Na decisão agora conhecida, o TAD deu provimento ao recurso apresentado pelo Benfica, anulando a interdição do seu recinto. No entanto, mantém-se a multa de 23.600 euros aplicada pelo CD da FPF, relacionada com o comportamento incorreto dos adeptos durante o encontro.