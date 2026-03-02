O triunfo do Benfica sobre o Gil Vicente, por 2-1, começou a ser construído com um golo de António Silva, mas as dúvidas quanto ao autor do mesmo surgiram logo após a primeira repetição.

No acompanhamento do encontro, a Liga chegou a dar o golo a Pavlidis, mas acabou por ser o árbitro a ter a última palavra na atribuição do 1-0, já que o relatório é decisivo. O lance inicia-se num pontapé de canto e o central português vai às alturas cabecear para o fundo da baliza, sendo que pelo meio há uma enorme confusão entre dois jogadores e o guardião do Gil Vicente.

Ora a confusão alastrou ainda para o site da Liga. No final do encontro, o resultado marcava 4-1 com uma duplicação do golo de António Silva ao qual se juntavam o golo de Pavlidis e de Schjelderup. No final do encontro, o organismo emitiu uma nota a explicar o sucedido.

«A Liga Portugal informa que um problema tecnológico, entretanto resolvido, provocou a inserção automática de informação não correspondente às incidências da partida entre o Gil Vicente FC e SL Benfica», pode ler-se. No mesmo comunicado, a Liga apresentou um pedido de desculpas e confirmou que o jogo terminou com a vitória do Benfica por 2-1.

Confira aqui o golo apontado por António Silva: