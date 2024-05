Tiago Esgaio, jogador do Arouca, na flash interview à BTV, após a derrota por 5-0 em casa do Benfica, na 33.ª jornada da Liga:

«[O que falhou?] Entrámos bem no jogo, abanámos muito com os dois primeiros golos. Nesta ambiente é complicado, foi um momento crítico do jogo, estávamos a disputar bem, mas num estádio destes não podemos abanar.»

«[Arouca fez um campeonato em crescendo] O campeonato ainda não acabou, queremos dar outra imagem no jogo que falta em casa.»

«Mandar um abraço ao Eustáquio, que teve uma triste notícia ontem. Aqui não há clubes, um grande abraço para ele.»