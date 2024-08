Tiago Gouveia, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória por 3-0 frente ao Casa Pia, em jogo da segunda jornada da Liga:



«Noite memorável não digo porque ainda há muito campeonato pela frente. Isso seria o jogo do título. Foram três pontos, é o mais importante para nós. Vamos continuar, há muitos jogos pela frente. Não começámos da melhor maneira, mas nada melhor do que ganharmos no nosso estádio.



Momentos de inspiração? Não diria. Um jogador do Benfica... é quase obrigatório acertar lances técnicos fáceis. É o que tento fazer sempre. Às vezes não sai e a frustração é muito grande por causa disso. Estou aqui todos os dias sempre à espera da minha oportunidade, calhou-me a mim decidir, podia ser outro qualquer. Estou muito feliz por isso. O importante é que temos três pontos.



Já sabíamos que iam jogar 5x4x1 com linhas fechadas, juntas, mas com paciência conseguimos desmontar. Vamos apanhar muitos jogos destes e é importante ganharmos para termos ideia do que vem aí. Vai ser um campeonato muito difícil, com muitas equipas que vão defender assim e temos de ter capacidade para desmontá-las.



Os adeptos apoiam-nos sempre e tentamos proporcionar o melhor espetáculo. Às vezes as coisas não saem como queremos, mas tentamos sempre dar a volta a isso. Pedimos que continuem aqui ou fora da casa a apoiarem, são o 12.º jogador e só assim as temporadas fazem sentido.»