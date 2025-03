Tiago Margarido, treinador do Nacional, mostrou-se consciente da dificuldade de defrontar o Benfica na 25.ª jornada da Liga, mas garantiu que a equipa vai entrar em campo com «ambição».

«É um desafio muito grande, do outro lado temos uma equipa fortíssima, de Champions. Mas vamos com ambição, tentaremos fazer o nosso jogo e acreditamos que poderemos trazer alguma coisa (do Estádio) da Luz», disse o técnico na antevisão do encontro com os encarnados.

O treinador dos madeirenses garantiu que o desaire do Benfica frente ao Barcelona (1-0), esta quarta-feira para a Liga dos Campeões, não mudou em nada a opinião que tinha sobre a equipa encarnada, que «apenas depende de si própria para ser campeã».

«Todos nós conhecemos as valias e a forma de jogar do Benfica. Penso que foi um jogo em que o Benfica teve oportunidades mais do que suficientes para vencer, nada que me surpreendesse. Portanto, a nossa opinião sobre o Benfica não mudou em nada», referiu o técnico de 36 anos, admitindo mudanças no onze das águias.

«Visto que a eliminatória ainda está em aberto (1-0 para o Barcelona), penso que haverá alguma gestão por parte da equipa técnica do Benfica. Mas isso não significa, de todo, que o Benfica se apresente mais fraco, pois tem bastantes soluções dentro do seu plantel.»

Tiago Margarido também abordou a situação de Ivanildo Fernandes, reforço de inverno que ainda não se estreou devido a problemas físicos: «O Ivanildo Fernandes chegou, treinou duas semanas e teve um problema físico que o atrasou para chegar ao mesmo ritmo dos colegas, por isso é que ainda não esteve em condições de ser convocado», explicou’.

O Benfica, segundo classificado com 53 pontos, recebe este sábado o Nacional, 12.º com 26 pontos, num jogo marcado para as 18h. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.

De recordar que os encarnados têm ainda um jogo em atraso frente ao Gil Vicente, agendado para o dia 28 de março.