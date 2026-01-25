Bernardo Schappo, jogador do E. Amadora, em declarações na Flash Interview da BTV após a derrota por 4-0 frente ao Benfica, numa partida a contar para a 19.ª jornada da Liga.

Análise do jogo

«Acho que é um jogo difícil, não é? Jogar aqui no Estádio da Luz, sabíamos da dificuldade que íamos enfrentar, mas fizemos um primeiro tempo equilibrado. Sofremos um golo no final de bola parada, o que tornou as coisas difíceis para nós. Acho que voltámos bem, mas logo a seguir houve um penálti, o que acabou por abalar um pouco a equipa. Deixámos cair um pouco o ritmo. Também tivemos muitas estreias, o que acaba por prejudicar um pouco o nosso trabalho. Mas agora é seguir a trabalhar, o mister com certeza vai ajudar-nos durante a semana para conseguirmos um ótimo resultado no fim-de-semana.»

Lições positivas deste jogo

«Acho que de cada jogo devemos retirar algo positivo. Mesmo com a derrota, fizemos coisas boas e as coisas negativas teremos de corrigir durante a semana.»