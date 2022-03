Nelson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de imprensa após a vitória por 1-2 frente ao Portimonense no Estádio Municipal de Portimão:

«Foi uma vitória justa, contra boa equipa num terreno tradicionalmente difícil. Entrámos bem no jogo, a criar uma oportunidade pelo Gonçalo. Depois, num momento em que sabíamos que o Portimonense podia aproveitar, fizeram uma boa transição.

A nossa equipa deu uma boa resposta ao golo. Logo depois, temos uma chance pelo Ewerton, estávamos com algumas dificuldades nas saídas pelo lado direito. Ao intervalo, fizemos essas retificações e acho que, na segunda parte, fizemos um jogo muito bem conseguido, com oportunidades para, pelo menos, mais um golo, Fica a vitória, a resposta que a equipa deu perante o momento em que estamos por cima do jogo, sofremos e julgo que, se tiver de considerar um momento do jogo, não foi tanto o segundo golo, mas o golo do empate. Mais uma vez, sublinhar e dar os parabéns aos jogadores pela resposta que deram.»

[Comentário ao lançamento de tochas por parte dos adeptos que levou à interrupção da partida]:

«Foi uma manifestação dos nossos adeptos. O árbitro aplicou bem os regulamentos e acabámos por aproveitar para algumas retificações. O árbitro aplicou o regulamento e, quando as condições estiveram reunidas, o jogo recomeçou.»

[Sobre o bom momento do Gonçalo Ramos]: «Tem de continuar a trabalhar como se não houvesse amanhã. Ele, todos os jovens e todos os jogadores da equipa do Benfica. Nós temos os nossos objetivos e uma tarefa difícil pela frente. Ainda nos faltam nove jogos na Liga, mais a Liga dos Campeões, sabemos que não será fácil e temos de trabalhar no nosso limite. O Gonçalo está a trabalhar bem, tal como outros que trabalham todos os dias para ter a sua oportunidade.»