Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, após a vitória por 3-2 ante o Rio Ave, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[Sobre Tomás Araújo, que foi titular, saiu ao intervalo com queixas, e ainda as explicações do selecionador Roberto Martínez sobre o defesa:]

«Há sempre comunicação entre os clubes e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Já expliquei na flash [ndr: que Tomás Araújo disse que não podia continuar em jogo], a FPF já explicou da parte deles. O Tomás, o esforço de jogar a central e a lateral… são coisas diferentes. Tem corridas de maior intensidade, até mesmo os gestos técnicos são diferentes. Ele tem sentido isso, esse aumento de carga de um momento para o outro. Entre jogos consegue recuperar, mas depois, no jogo, fica mais cansado. Vai ser bom para ele ter este momento para recuperar. Ao intervalo tivemos de substituí-lo.»