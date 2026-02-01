A Figura: Bernardo Fontes

Saiu com o equipamento completamente enlameado, tantas foram as vezes que teve de ir ao relvado para tapar os caminhos da baliza aos jogadores encarnados. Num dia normal, o Benfica sairia vencedor desta partida, mas o guardião brasileiro, que já se tinha exibido a bom nível noutros jogos, agarrou tudo o que pôde.

O Momento: penálti revertido, 38m

Luís Godinho tinha assinalado penálti por falta de Bebeto sobre Leandro Barreiro, mas reverteu a decisão após ser alertado pelo VAR. O jogo poderia ter sido outro caso a decisão de marcar penálti fosse mesmo avante, até porque os encarnados se poderiam adiantar à beira do intervalo e complicar muito a vida ao Tondela.

OUTROS DESTAQUES

Gianluca Prestianni

Talvez o melhor jogador do Benfica esta noite. O argentino esteve muito enérgico, infiltrou-se pelo corredor central, participou em combinações com os colegas e pecou apenas na hora do remate.

Andreas Schjelderup

O norueguês, sobretudo na primeira parte, esteve interventivo, tentou ir para cima dos adversários, mas fez sempre algo a mais. Um toque a mais, uma finta a mais… e várias jogadas de perigo perdidas.

Anísio Cabral

A entrada talvez até tenha pecado por tardia. O jovem avançado deu soluções diferentes na área e, no último lance do encontro teve uma ocasião soberana, contudo, Bernardo Fontes defendeu.

Brayan Medina

É um valor seguro do campeonato. O Tondela esteve muito encolhido no seu meio-campo e o defesa-central colombiano foi a voz de comando, com cortes defensivos e uma segurança inabalável.