O treinador do Casa Pia, João Pereira, fez a antevisão ao encontro com o Benfica, que acontece na segunda jornada do campeonato, no sábado. O encontro decorrerá no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 20h30.

O jogo surge depois de uma primeira derrota sofrida na jornada inaugural da I Liga, frente ao Boavista (0-1). O jovem técnico explicou a estratégia para o encontro:

«Temos de fazer tudo para promover erros e que estes aconteçam para conseguirmos aproveitar eventuais espaços e oportunidades que possamos criar, para sermos mais concretizadores e conseguirmos a vitória contra o Benfica», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela agência Lusa.

«Temos de focar-nos sobretudo em nós. Toquei no aspeto da melhoria em relação ao último jogo e, se tivesse de escolher algo [a melhorar], seria claramente a eficácia, porque não tivemos a capacidade de concretizar as inúmeras oportunidades que tivemos. O futebol, inclusive, dita-nos muitas vezes que há momentos no jogo que têm de ser concretizados», identificou.

O plantel do Casa Pia seguiu para estágio com duas baixas, ambas por lesão. Trata-se de Kiki, que já se debate com problemas desde a época passada e o reforço Clau Mendes, que recupera de uma entorse no joelho direito.