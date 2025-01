A 17.ª jornada da Liga, que encerrou a primeira volta do campeonato, foi atípica. Não só porque terminou mais tarde do que era suposto, devido à suspensão do Nacional-FC Porto, mas porque nenhum dos três grandes, teoricamente favoritos nos respetivos jogos, conseguiu vencer.

O primeiro a tropeçar foi o Sporting, que empatou a quatro golos em Guimarães, a 3 de janeiro, enquanto o Benfica foi derrotado na Luz pelo Sp. Braga (2-1) no dia seguinte. Já este domingo, após ser retomado o jogo na Choupana, o FC Porto perdeu por 2-0 diante do Nacional – e não se livrou da contestação dos adeptos.

Quando foi a última vez que Benfica, FC Porto e Sporting não venceram na mesma jornada?

A última vez que tal aconteceu remonta à 14.ª jornada do campeonato de 2020/21. Contudo, essa ronda teve a particularidade de ter sido jogado um clássico. FC Porto e Benfica empataram a um golo no Dragão (Moussa Marega, 27m; Grimaldo, 17m), o mesmo resultado que o Sporting alcançou na receção ao Rio Ave (Pedro Gonçalves, 42m; Gelson Dala, 61m).

No entanto, sem contabilizarmos as jornadas em que houve um clássico ou um dérbi, não se via os três grandes a tropeçarem na mesma jornada desde 2019/20. Disputava-se a 25.ª jornada da Liga, a primeira pós-covid, com os estádios vazios, em junho de 2020.

O FC Porto perdeu em Famalicão por 2-1 (Fábio Martins, 48m e Pedro Gonçalves, 78m; Jesús Corona, 74m), enquanto o Benfica não foi além do nulo na receção ao Tondela e o Sporting empatou a dois golos na visita ao V. Guimarães (João Carlos Teixeira, 32m e Marcus Edwards, 68m; Andraz Sporar, 18m e 52m).

Nessa jornada, o Benfica apanhou o FC Porto – que viria a ser campeão – com 60 pontos, ao passo que o Sporting não aproveitou da melhor forma a derrota do Sp. Braga e mantinha-se no quarto posto, com 43.

Atualmente, os três rivais estão todos muito próximos no topo. O Sporting lidera com 41 pontos, enquanto o FC Porto segue na segunda posição com 40. Já o Benfica, é terceiro, com 38.