Três guarda-redes da Liga aparecem no top-10 dos guardiões, com menos de 25 anos, com as melhores percentagens de defesas nos oito principais campeonatos europeus.

Trubin, do Benfica, é o líder desta estatística, com uma percentagem de 86% de defesas. Lunin, do Real Madrid, e Donnarumma, do Paris Saint-Germain, completam o pódio.

Diogo Costa, do FC Porto, aparece no sétimo posto, com 75%, enquanto Luiz Junior, do Famalicão, surge no nono lugar, com uma percentagem de 73%. Carnesecchi, da Atalanta, Bulka, do Nice, Chevalier, do Lille, Vandevoordt, do Genk, e Restes, do Toulouse, são os restantes nomes presentes na lista.