Declarações do jogador do Sporting, Francisco Trincão, à BTV, após o empate ante o Benfica (1-1), no Estádio da Luz, no jogo da 33.ª jornada da Liga:

«Entrámos bem no jogo, conseguimos marcar cedo, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas acho que nos batemos bem, sabíamos o que tínhamos de fazer. Acabámos por sofrer, não queríamos, mas acho que fizemos um bom jogo.»

[Duas partes distintas:] «Sabíamos que, com o 1-0, o Benfica ia pressionar mais, jogar mais e ter mais a bola. Queríamos aguentar o resultado, não conseguimos, mas agora temos tudo nas nossas mãos e esperamos ganhar.»

[Sporting tem vantagem para a última jornada:] «Sim, vamos fazer o nosso melhor para ganhar o jogo. Realçar o apoio dos adeptos, desde a saída da academia apoiaram-nos, vamos tentar dar-lhes isso, que é o mais importante.»