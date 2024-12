Anatoliy Trubin reagiu ao triunfo do Benfica por 2-0 no reduto do Nacional, num jogo em atraso da 8.ª jornada da Liga.

Após ter sido adiado por dois meses e meio, devido ao nevoeiro, o encontro realizou-se esta quinta-feira e mereceu uma reação de Anatoliy Trubin nas redes sociais. O guardião ucraniano partilhou algumas fotografias do jogo e admitiu que desta vez «saiu tudo como esperado».

«Nada nos trava no caminho para o objetivo. Mais três pontos cruciais. Hoje, tudo saiu como esperado», pode ler-se.

Veja aqui a publicação de Trubin nas redes sociais: