Uribe, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória por 2-1, no Clássico frente ao Benfica, na Luz, referente à 27.ª jornada da Liga:



«Sabíamos que era um jogo muito difícil. O FC Porto prepara-se sempre para este tipo de jogos. Desde que existam possibilidades matemáticas, vamos abordar todos os jogos como finais. Este jogo ainda para mais tinha um ingrediente especial, é um clássico nacional. Viemos com muita vontade de ganhar. É gratificante para o que resta.



O golo? Foi importante, deu o empate e a equipa ficou por cima. O golo motivo em termos pessoais, mas destaco o trabalho da equipa, a vontade que teve e o carácter.»



[Sete pontos relançam o campeonato]: «Desde que matematicamente seja possível vamos competir ao máximo para ganhar todos os jogos e continuar a sonhar com o título.»