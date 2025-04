A FIGURA: Pavlidis

No sítio certo à hora certa, à ponta de lança. Duas vezes. O avançado grego bisou na partida em Guimarães, chegando aos 29 golos com a camisola encarnada. Oportuno, recarregou com sucesso duas defesas incompletas de Bruno Varela, dando expressão ao triunfo das águias no Estádio D. Afonso Henriques. Abriu e fechou o marcador em Guimarães.

O MOMENTO: segundo golo do Benfica (78m)

Lance individual de Carreras, a soltar o Benfica das amarras e da indefinição. Ao seu estilo, o lateral galgou metros pela esquerda, foi evitando a marcação até ficar na cara de Varela. Mesmo de ângulo apertado, fuzilou a baliza do Vitória, e selou o triunfo para a equipa de Bruno Lage. O lateral espanhol foi um dos melhores do Benfica.

MENÇÃO HONROSA: Trubin

Com uma prestação segura, o guarda-redes encarnado somou um punhado de intervenções decisivas para manter a baliza do Benfica livre de perigos. Foi fundamental a segurar o ímpeto da equipa da cidade berço, com defesas absolutamente incríveis.

OUTROS DESTAQUES

Aktürkoglu

Com o Benfica a ver-se forçado uma postura mais organizacional e sem tanta bola como é costume, o turco foi dos principais focos dos encarnados para chegar ao ataque. Ao seu estilo fantasista, aproveitou o espaço para romper.

Telmo Arcanjo

O jogador mais perigoso do Vitória de Guimarães. Intenso pelo lado direito do ataque, conseguiu fugir a Carreras algumas vezes. Logo nos instantes iniciais ficou à beira do golo com um remate no interior da área.

Kökcü

Faz os dois remates que Bruno Varela defende de forma incompleta, para os golos de Pavlidis. O médio esteve ativo no meio campo, travou vários duelos, acabando por se destacar nas aproximações à baliza.

Tiago Silva

Em dúvida para o encontro, reapareceu no onze e foi um dos destaques do Vitória. Sempre ligado à corrente, o médio esteve muito ativo no setor intermediário, quer a defender quer a atacar.