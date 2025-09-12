Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações após o empate a um golo diante do Benfica no Estádio da Luz:

Expulsão e estratégia com dez jogadores?

«Ainda não vi a expulsão, mas a equipa fez um excelente trabalho. Com onze muito bem e com dez ainda melhor. Soubemos estar sempre dentro do jogo, passámos por dificuldades e a equipa não abanou. Tínhamos de fazer o assalto nos últimos minutos e fizémo-lo de forma muito inteligente. Mesmo as alterações que tivemos na segunda parte correram na perfeição. Jogar com 11 no Estádio da Luz já é difícil, com dez ainda mais difícil é.»

«A partir da expulsão temos de montar uma linha de cinco e de quatro. Não era fácil, porque o desgaste estava lá e o Benfica começou-nos a criar alguma superioridade. Mesmo assim mantivemos o Benfica sempre fora das zonas de decisão. Alterámos um pouco da nossa estratégia e acabamos por fazer o golo do empate com algumas mudanças. Foi um excelente trabalho e o espírito e identidade do Santa Clara fazem a diferença. A capacidade de conseguir meter em prática uma ideia coletiva, os valores individuais vão sempre sobressair. Vamos à procura de mais pontos.»

Liga Conferência e desgaste no resto da época

«Sabíamos que íamos ter um mês de agosto difícil. Havia desgaste físico e psicológico, sabíamos que íamos pagar a fatura. Deixou-nos muito orgulhosos o que fizemos na época passada. O trabalho é bem feito e continua a ser. Ficámos um pouco mais libertos com a ausência da fase de liga da Liga Conferência e encontrámo-nos. Há que melhorar em algumas questões e dar continuidade ao bom trabalho. Deixa-nos felizes estes últimos três jogos.»

Justiça do resultado?

«Temos três grandes oportunidades, o Benfica tem duas, em termos de justiça do resultado é isso que tenho a dizer. Há uma diferença abismal de orçamentos e falar disso não faz sentido. Há que dar os parabéns aos jogadores e saímos daqui com um ponto, muito merecido pelo que fizemos. O Benfica não conseguiu entrar no nosso bloco. Tínhamos tudo bem trabalhado e saímos daqui muito orgulhosos do que fizemos e do caminho que temos de percorrer.»