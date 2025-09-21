A estreia (ou regresso) de José Mourinho no comando técnico do Benfica ficou marcada pelo triunfo sobre o AVS, por 3-0, mas sobretudo pela receção dos adeptos junto ao estádio e... a palestra no balneário.

Isto porque as águias revelaram imagens dos bastidores, através das redes sociais, e à vista saltam as declarações do técnico português à frente do plantel. «Jogar no Benfica é f***. Perder no Benfica é f***. Vencer no Benfica é simplesmente lindo», afirmou.

José Mourinho esteve muito interventivo no banco de suplentes do Benfica, foi a correr para o balneário ao intervalo e até mostrou os «dotes» de guarda-redes num momento caricato, já em cima do apito final do árbitro.