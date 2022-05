Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, comentou desta forma a vitória encarnada em Paços de Ferreira (0-2). Declarações na flash interview da SportTV:

«Objetivo passava por terminar a Liga com uma vitória. Apresentámos um onze constituído por jogadores mais jovens, por acreditar no valor que têm. Em determinados momentos surge a oportunidade e eles deram uma excelente resposta. Há um conjunto de jogadores que não tiveram a oportunidade de estarem com a equipa hoje mas que venceram o FC Porto, estiveram muito bem. Os mais velhos também deram um forte contributo para que as coisas tivessem corrido bem.

Foi um jogo aberto, os guarda-redes estiveram muito bem. Foi um jogo disputado, com duas equipas quer tornaram o jogo muito competitivo e interessante de seguir.

Tenho um sentimento que a missão não foi cumprida porque não conseguimos conquistar nenhum titulo, mas tudo fizemos para o que desfecho fosse outro. Saio satisfeito pela atitude dos jogadores e pela união que se criou.

Acabámos por abrir uma porta para o que será o futuro. Comentei com os jogadores na palestra que este não seria o último jogo da época, mas sim o primeiro jogo da época seguinte.»