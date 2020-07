Nélson Veríssimo, treinador interino do Benfica, analisa a vitória sobre o Boavista, para a 29.ª jornada da Liga:

[foi pedido que orientasse a equipa neste jogo... e agora?] «Agora pediram-me para preparar o treino deste domingo à tarde. Vamos ser nós a preparar o treino, às 18 horas.»

[como é preparar o treino sem saber o que vem depois?] «Os jogadores que jogaram mais tempo vão fazer treino de recuperação, e os outros vão fazer um tipo de trabalho mais específico. As questões estratégicas são mais próximas do jogo.»

«Quando me colocaram esta questão de orientar a equipa com o Boavista, o meu foco esteve aí. E agora está no treino deste domingo. Não sei de nada que não possa dizer. A realidade é essa: o jogo com o Boavista e agora o treino de domingo.»

[gostava de continuar à frente da equipa?] «Percebo as vossas questões, mas não devo, nem posso, alongar-me relativamente ao futuro mais próximo. O desafio que me foi lançado foi orientar e preparar o jogo com o Boavista, logo à frente mais se verá. A minha vontade era orientar a equipa frente ao Boavista.»