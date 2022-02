Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 3-1 em Tondela, numa partida da 21.ª jornada da Liga:



«Fizemos o que nos competia: vir a Tondela e ganhar o jogo. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa que nos iria causar problemas. Tenho de dar os parabéns aos jogadores pela forma como têm trabalhado e como abordaram o jogo. A vitória não deixa dúvidas. Jogámos um futebol muito positivo e conseguimos materializar esse jogo em golos. Nem tudo está bem. Temos de olhar para a nossa forma de jogar e ver que há coisas a melhorar. Isso foi notório hoje.».



[Aumento de intensidade está relacionada com a mensagem do presidente ou é fruto do trabalho]:



«Tem que ver com tudo. Com o dia a dia, com a forma como os jogadores se entregam às propostas de treino e de jogo. Fomos pedindo coisas diferentes na forma de jogar e é preciso dar tempo para que se criem rotinas. É um processo difícil ainda para mais com o comboio em andamento. É a nossa realidade e é neste caminho que temos de melhorar. Mais uma vez dou os parabéns aos jogadores pela forma como se entregaram, jogaram e pela forma apaixonada como encararam o jogo.»



[Golo sofrido de bola parada]:



«A nossa exibição não pode ficar manchada [por isso]. Sofremos de bola parada, é um facto. Temos vindo a trabalhar para melhorar. Mas o que fizemos não pode ficar manchado por esse golo. Temos de continuar a trabalhar [as bolas paradas]. É treino.



O próximo desafio é o Santa Clara em casa. Entre nós temos falado na questão do jogo a jogo. O objetivo passa por chegar ao segundo lugar. Para isso, temos de ter consistências nas nossas exibições e nos resultados. Esse é o caminho que temos de seguir.»