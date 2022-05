Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após a vitória do Benfica por 2-0 frente ao Paços de Ferreira, na última jornada da Liga:



«Vínhamos com objetivo de terminar com uma vitória. Depois do último resultado, era importante fazer um bom jogo e acabar com uma vitória. Sabíamos que não ia ser fácil, o Paços tem uma boa equipa e é muito bem orientada pela César. Cresceu muito desde que ele chegou. Foi um jogo aberto e competitivo com as duas equipas à procura de gerir e marcar o ritmo com bola e de criar situaçõe de perigo. Fomos uns justos vencedores e fizemos o que nos competia.»



[Sobre a equipa apresentada]:



«Tivemos como base a qualidade dos jogadores que há na formação do Benfica. Houve um conjunto que deu uma resposta muito positiva com a ajuda dos jogadores mais velhos do plantel. Eles tiveram um papel importante nas exibições destes jogadores. Temos consciência de que há um lote de jogadores que jogaram hoje pela equipa, nos sub-19 e nos sub-23 com capacidade para estar aqui e dar uma boa resposta.

Na palestra antes do jogo disse que este nunca se trataria do último jogo da época, mas sim o primeiro do que poderia ser o futuro. Abrimos portas para o que pode ser o futuro e os jogadores estão de parabéns pela resposta que deram quer os mais jovens, quer os que estão cá há mais tempo.»