Os festejos do Sporting de Braga após o golo de João Palhinha ficaram marcados por um desentendimento entre Rúben Dias e Raúl Silva. O defesa do Benfica queria recuperar a bola, o jogador arsenalista atirou-a para a bancada e Rúben Dias respondeu com um empurrão. Os dois jogadores viram o cartão amarelo.