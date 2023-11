O dérbi entre Benfica e Sporting teve confusão entre elementos das duas equipas após o apito final, mas também na bancada no decorrer do jogo.



Num vídeo divulgado na redes sociais, é possível ver alguns empurrões e um adepto dos encarnados a retirar uma cachecol a adepta dos leões. A apoiante do emblema de Alvalade abandonou o seu lugar na bancada que era destinada a adeptos das águias.



Desconhece-se, porém, o que terá motivado a confusão.

Veja aqui: