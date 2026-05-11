Os adeptos do Benfica presentes junto ao camarote presidencial do Estádio da Luz visaram Rui Costa, presidente do clube, no final do jogo com o Sp. Braga, que terminou empatado (2-2), resultado que pode ter comprometido as aspirações das águias em se apurarem para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Após o encontro desta segunda-feira, referente à 33.ª jornada da Liga, ouviram-se muitos apupos e assobios na direção da zona onde se encontra Rui Costa, num momento de alguma tensão nas bancadas.