Há 1h e 35min
VÍDEO: adeptos recebem comitiva do Benfica na chegada ao norte do país
Otamendi foi um dos mais solicitados para autógrafos e fotografias
O Benfica viajou durante a noite deste sábado para o norte do país, a poucas horas do arranque do jogo frente ao Moreirense, a contar para a 14.ª jornada da Liga.
A comitiva liderada por José Mourinho foi recebida por alguns adeptos, que se deslocaram até à unidade hoteleira onde a equipa vai pernoitar. Otamendi foi um dos mais solicitados para dar autógrafos e tirar algumas fotografias.
Recorde-se que o jogo está marcado para as 18h e realiza-se no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.
Assista aqui à chegada do Benfica:
