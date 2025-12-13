O Benfica viajou durante a noite deste sábado para o norte do país, a poucas horas do arranque do jogo frente ao Moreirense, a contar para a 14.ª jornada da Liga.

A comitiva liderada por José Mourinho foi recebida por alguns adeptos, que se deslocaram até à unidade hoteleira onde a equipa vai pernoitar. Otamendi foi um dos mais solicitados para dar autógrafos e tirar algumas fotografias.

Recorde-se que o jogo está marcado para as 18h e realiza-se no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Assista aqui à chegada do Benfica: 

RELACIONADOS
Allegri chama por Leão: «Vai regressar para a Supertaça»
Alemanha: Leverkusen de Grimaldo vence, tal como o Wolfsburgo
Silaidopoulos: «O jogo seria diferente sem a expulsão»