Entrou aos 78 minutos e marcou no minuto seguinte. Andreas Schjelderup estreou-se a marcar pelo Benfica diante do Rio Ave, neste domingo, em goleada imposta no Estádio da Luz.

O dinamarquês teve uma primeira tentativa logo no minuto em que entrou. Na jogada seguinte, após cruzamento tirado pela esquerda, o extremo estava solto de marcação e desviou de forma certeira, na grande área.

Aos 20 anos, o dinamarquês fez o quarto golo das águias diante dos vilacondenses. Esta é a quarta aparição de Schjelderup pelo Benfica após uma temporada emprestado ao Nordsjaelland, do seu país-natal, em 2023/24.

