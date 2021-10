O Portimonense fez história ao vencer pela primeira vez o Benfica no estádio da Luz. Antes do jogo do passado domingo, o melhor que os algarvios tinham conseguido em casa das águias tinham sido três empates.



Após o triunfo o balneário do Portimonense estava em festa e nem o acionista maioritário da SAD do clube ficou de fora. Theodoro Fonseca participou nas celebrações junto de jogadores e outros elementos da equipa principal e divulgou as imagens nas redes sociais.



Lucas Possignolo foi o herói do Portimonense na Luz ao anotar o golo que decidiu a partida.



Ora veja: