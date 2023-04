O Benfica foi recebido por uma multidão à chegada ao Estádio Cidade de Barcelos, onde este sábado os encarnados defrontam o Gil Vicente, em jogo da 30.ª jornada da Liga.

Quando o autocarro do líder do campeonato se aproximou das imediações do estádio, uma autêntica maré vermelha correu na sua direção e manifestou apoio, entoando o cântico: «Benfica, dá-me o 38».

Siga o Gil Vicente-Benfica AO MINUTO