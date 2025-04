Pouco depois de ter sofrido o golo do empate, o Benfica voltou a passar para a frente do marcador e por intermédio do suspeito do costume.

Na sequência de um pontapé de canto, Pavlidis surgiu ao segundo poste solto de marcação e finalizou de cabeça para o 2-1.

Veja aqui o golo apontado por Pavlidis: