Lançado ao minuto 61 do Benfica-V. Guimarães, Roman Yaremchuk recebeu uma estrondosa ovação do público do Estádio da Luz.

Os aplausos acompanharam os cartazes de apoio à Ucrânia e de reprovação à invasão russa, o que deixou o jogador visivelmente emocionado.

Para além deste apoio dos adeptos, Yaremchuk recebeu ainda a braçadeira de capitão, cedida por Jan Vertonghen, ainda que o belga tenha continuado em campo.

Veja o vídeo: