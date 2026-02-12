VÍDEO: comitiva do Benfica recebida em festa nos Açores
Jogadores retribuíram o apoio dos adeptos com autógrafos e fotografias
Grande festa na chegada da comitiva do Benfica ao hotel onde vai pernoitar, nos Açores, antes de defrontar o Santa Clara, na sexta-feira, para a 22.ª jornada da Liga.
Um grupo de adeptos entoou cânticos de forma entusiasta, em que pedia um «Benfica campeão». Alguns jogadores, como Samuel Dahl, Sudakov, Sidny Cabral ou Nicolás Otamendi, retribuíram o carinho com autógrafos e fotografias.
De recordar que Fredrik Aursnes, a contas com uma lesão sofrida no treino matinal desta quinta-feira, não viajou para os Açores.
Em contraponto, praticamente três meses depois, Dodi Lukebákio está de volta às opções de José Mourinho, que garantiu que irá dar minutos ao internacional belga, em Ponta Delgada.
O Benfica, terceiro classificado da Liga, visita o Santa Clara, 16.º, na sexta-feira (18h30). Pode acompanhar o encontro, ao minuto, pelo Maisfutebol.