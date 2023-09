Ángel di María marcou o segundo golo do Benfica que está a vencer em Vizela por 2-0 em jogo da 5.ª jornada da Liga.

O argentino marcou, aos 38 minutos, na marcação de um livre direto, surpreendendo Buntic, com o pé esquerdo, colocando a bola à esquerda do guarda-redes do Vizela que se preparava para voar para o lado contrário.

Ora veja: