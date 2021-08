Ao minuto 88 do Benfica-Tondela, Gilberto abriu em João Mário, que foi à linha cruzar. Quaresma intercetou o cruzamento do médio, mas a bola ficou para Gilberto que tinha ido para a área.



O lateral dominou e, com o bico da chuteira do pé direito, garantiu a reviravolta encarnada e a liderança no campeonato.