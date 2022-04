O lance da impressionante arrancada de Rafa Silva que acabou com a bola na baliza do Estoril, na vitória do Benfica (2-1), no Estádio da Luz, em jogo da 27.ª jornada da Liga, foi eleito pelos adeptos como o melhor golo do mês de março.

Foi ao minuto 34, ainda com o resultado em branco, que Rafa ganhou uma bola na sequência de um pontapé de canto do Estoril e saiu disparado em direção à baliza de Dani Figueira, percorrendo 80 metros, antes de driblar Joãozinho e atirar para o poste mais distante.

Um grande golo que recolheu a preferência dos adeptos, destacando-se à frente dos golos de Evanilson (FC Porto), Nicolas Janvier (V. Guimarães), Henrique Gomes (Gil Vicente), Edwards (Sporting), Yan Matheus (moreirense) e André Silva (Arouca).

Recorde o grande golo de Rafa Silva: ´