João Mário bisou frente ao Vitória e aumentou a vantagem do Benfica, no Estádio da Luz, para 3-0.

Confira o filme do jogo

Um golo que resulta de uma transição do Benfica, com Rafa a dar de calcanhar para Neres, o brasileiro a ser feliz num ressalto e a libertar em Ramos, que respeita a desmarcação de João Mário que, com classe, pica a bola por cima do ombro de Celton Biai.

Ora veja: