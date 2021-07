João Mário foi anunciado esta terça-feira como reforço do Benfica e apresentou-se de imediato ao trabalho no Seixal, às ordens de Jorge Jesus.



O médio que representou o Sporting na época passada, por empréstimo do Inter de Milão, assinou pelo clube encarnado por cinco temporadas, até 2026.



