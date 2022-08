O Casa Pia vai receber o Benfica no próximo sábado (18h00) no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, em jogo a contar para a segunda jornada da Liga.

Ora, o União de Leiria, por coincidência ou não, apresentou nas últimas horas a nova imagem do seu reduto. O emblema do Lis colocou um painel no exterior do estádio com as figuras que ficaram na história do clube que agora disputa a Liga 3, destacando-se nomes como José Mourinho ou Derlei.

Veja o vídeo da nova imagem do Estádio Dr. Magalhães Pessoa: