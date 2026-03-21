José Mourinho protagonizou um momento de grande emoção antes do encontro entre o Benfica e o V. Guimarães, ao não conseguir conter as lágrimas durante o minuto de silêncio em memória de Silvino Louro.

O treinador das águias, visivelmente abalado, recordou assim o antigo guarda-redes e treinador de guarda-redes, com quem trabalhou durante quase duas décadas.

De recordar, Silvino Louro, antigo internacional português, faleceu aos 67 anos, vítima de doença prolongada.

Veja aqui o momento: