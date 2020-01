O Núcleo do Sporting em Sintra foi vandalizado na última madrugada, em dia de dérbi em Alvalade, com a inscrição, com letras vermelhas, «VL96», em alusão ao very-light que matou um adepto sportinguista na final da Taça de Portugal de 1995/96.

Foi o terceiro ataque que este núcleo foi alvo desde a sua fundação em 2016. «Somos o Sporting Clube de Portugal, escola de carácter cuja compleição moral e cívica nos impede de primarismos que outros adotam como modo de vida, atuando na calada da noite contra o património duma grande instituição nacional», pode ler-se no comunicado divulgado pelo referido núcleo no facebook.