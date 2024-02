Depois de um empate a zero no final do primeiro tempo, o Benfica demorou apenas 10 minutos para inaugurar o marcador no jogo frente ao Portimonense, no Estádio da Luz, no segundo tempo.

Alexander Bah fez a assistência e Rafa a finalizar para o fundo da baliza de Nakamura, que foi uma verdadeira muralha nos primeiros 45 minutos, mas que na segunda parte nada conseguiu fazer para parar o ataque encarnado.