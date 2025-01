O Benfica perdeu este sábado na visita ao Casa Pia, por 3-1, na 19.ª jornada da Liga.

Em Rio Maior, Angel Di María adiantou os encarnados aos 14 minutos, de penálti. Cassiano, aos 32, Nuno Moreira, aos 60, e Livolant, aos 90+4, marcaram para os gansos.

O Benfica somou a terceira derrota nas últimas quatro jornadas do campeonato e, além de poder ver o Sporting a distanciar-se no topo, arrisca-se a perder o segundo lugar para o FC Porto. O Casa Pia somou a quinta vitória nos últimos seis jogos da Liga e é sexto classificado, com 30 pontos.

Veja o resumo da partida: