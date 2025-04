O Benfica goleou o AVS este domingo, por 6-0, na 31.ª jornada da Liga.

Tomás Araújo abriu o marcador aos oito minutos, com Vangelis Pavlidis (23), Zeki Amdouni (26), Kerem Aktürkoglu (40), Andrea Belotti (71) e Nicolás Otamendi (82) a apontarem os outros golos dos encarnados.

O Benfica sobe, à condição, à liderança do campeonato, com 75 pontos, mais três do que o Sporting, que joga no Bessa ainda este domingo. O AVS está no 16.º lugar, em posição de play-off, com 24 pontos, a cinco do Estrela da Amadora, primeira equipa acima da «linha de água».