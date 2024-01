O Benfica recebeu e venceu o Boavista por 2-0, esta sexta-feira, em jogo da 18.ª jornada da I Liga.

Di María inaugurou o marcador já na segunda parte, aos 61 minutos. Marcos Leonardo, já em tempo de compensação, fez o 2-0 (90+4m).

Com este resultado, o Benfica mantém-se no segundo lugar, agora com 45 pontos, continuando a um do líder Sporting, que tem 46. O Boavista mantém os 20 pontos e está no 10.º lugar, esperando pelo fecho da jornada para saber se mantém esse posto.